شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تتعرض لاستفزازات من جماهير الجيش الملكى أثناء فترة الإحماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض لاعبو وبعثة نادي بيراميدز لاستفزازات وضرب ألعاب نارية ومقذوفات نارية وزجاجات المياه لحظة دخول الفريق لإجراء عمليات الإحماء استعدادا لمباراة الحيش الملكي.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

واضطر لاعبو بيراميدز للخروج أكثر من مرة خارج الملعب في ظل خروج الجماهير الكبير عن النص، وتعرض أكثر من لاعب من بينهم مهند لاشين للإصابة جراء مقذوف ناري سقط داخل الملعب.

وأثبتت بعثة بيراميدز ما تعرض له الفريق مع مسئولي الكاف والأمن مع تقديم شكوى رسمية فيما حدث وتعرض اللاعبين للإصابات بعد الاعتداء عليهم بالألعاب النارية.