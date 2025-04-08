شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفالات الأهلى بدورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

احتفل لاعبو فريق الاهلى لكرة اليد عقب تسليم درع دورى المحترفين لموسم 2024 – 2025 خلال تواجدهم داخل صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وكان فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 29-27 فى ختام دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى الجولة الختامية التى تشهد تتويج الأهلى باللقب بعد حسمه من الجولة قبل الأخيرة .

وحسم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي لقب دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 بالفوز على الزهور بنتيجة 39-21 بالجولة قبل الختامية للمرة الثالثة علي التوالي.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل الجاري.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلي، والشمس مع البنك الأهلي، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.



فريق الاهلى لكرة اليد (1)



فريق الاهلى لكرة اليد



فريق الاهلى لكرة اليد



فريق الاهلى لكرة اليد