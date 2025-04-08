شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يغادر الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة ستيلينبوش .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

غادر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك مقر النادى بميت عقبة عقب أنتهاء مران الفريق وعقب علمه بالاستبعاد من قائمة الفريق استعدادا لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي غدا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي على ملعب النادي مساء اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأبيض جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شدد خلالها على أهمية مباراة ستيلينبوش وأكد على ضرورة تحقيق الفوز لحسم التأهل للدور نصف النهائي.

وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الهدف المطلوب، وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية التي سيتم تنفيذها في المران.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأبيض على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل لقاء الغد، وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية خفيفة خلال المران.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون تم خلالها التركيز على تطبيق بعض الجوانب الخططية، قبل خوض تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب في ختام المران.

وخاض التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم في ظل إصابته بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.