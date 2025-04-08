شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم بطل ساحل العاج 3-0 و يتأهل إلى ربع نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره أومنى سبورت بطل ساحل العاج بنتيجة 3-0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا للأندية التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 و حتى 14 إبريل الجارى ، ليتأهل إلى ربع النهائى .

و إستطاع الزمالك تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز فى جميع مبارياته ، حيث فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على ستارز البتسواني بنتيجة 3-0 ، في ختام مواجهاته بالدور التمهيدى .

ونجح الزمالك فى الفوز على السجون الكيني 3-0 بضربة البداية، قبل الفوز على بطل نيجيريا السبت.

وكانت قرعة بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة، التى تقام فى نيجيريا خلال الفترة من 1 حتى 14 أبريل، بمشاركة الأهلى والزمالك، قد أسفرت عن وقوع الأهلي ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من البنك التجاري الكيني ولا لوا الكونغولي وسوكوسيم السنغالي.

بينما وقع الزمالك “حامل اللقب" ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من السجون الكيني وتشيف نافال ستارز النيجيري وسبايكينج ستارز البتسواني.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".

بينما تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.