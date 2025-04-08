شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى ومصطفى فتحى يقودان هجوم بيراميدز أمام الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتى كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيلة فريقه التي ستخوض مباراة الفريق بعد قليل أمام الجيش الملكى المقرر إقامتها بالمغرب في إياب دور الثمانية من دورى رابطة الأبطال الأفريقي .

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وجاء التشكيل على النحو التالى : -

حراسة المرمى : أحمد الشناوى

خط الدفاع : محمود مرعى – على جبر – محمد الشيبى – محمد حمدى

خط الوسط : كريم حافظ - مصطفى فتحى – أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتى

خط الهجوم : فيستون ماييلى

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد سامي - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس - محمود دونجا - مروان حمدي - أحمد عاطف قطة