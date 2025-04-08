شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المجموعة السابعة بقرعة بطولة العالم لناشئين اليد 2006.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد مواليد 2006 التي ستستضيفها مصر أغسطس المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب كلا من، اليابان و كوريا و البحرين .

وجاءت باقي المجموعات كالتالي :

المجموعة الأولي ، السويد ، الكويت ، النمسا والبرتغال .

المجموعة الثانية : المجر ، سويسرا ، المغرب و كوسكو

المجموعة الثالثة : صربيا و إسبانيا ، كرواتيا و الجزائر

المجموعة الرابعة : ايسلندا و البرازيل ، غينيا ، السعودية .

المجموعة الخامسة : المانيا ، سلوفينيا و أوروجواي و جزر الفارو .

المجموعة السادسة : النرويج فرنسا و الأرجنتين و منتخب لم يحدد من أمريكا الشمالية .

المجموعة السابعة : مصر ، اليابان و كوريا و البحرين .

المجموعة الثامنة : الدنمارك و تونس و التشيك و أمريكا .

أقيمت مراسم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مواليد 2006 ، بأحد الأماكن الأثرية بالقاهرة ، حيث تستضيف مصر البطولة خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا عالميا .

وتستعد مصر بقوة لتنظيم الحدث العالمي واستضافة المونديال علي أفضل وجه ، ويسابق الجميع الزمن للتجهيز لبطولة تليق بقيمة مصر العظيمة التي تحولت الي قبلة تنظيم الأحداث العالمية في جميع الألعاب الرياضة بعد التطور الرائع الذي شهدته بنيتها التحتية .

بذلك الشركة المتحدة للرياضة مجهود كبير بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد للترتيب لحفل إعلان القرعة ، والتجهيز لحفل مبهر يليق بقيمة مصر بتاريخها العظيم ومستقبلها المشرق ، وبالتوازي مع ذلك لايزال التجهيز والإعداد للبطولة بشكل عام مستمرا علي كافة المستويات.



الصورة التذكارية



جانب من القرعة



قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا



كلمة الدكتور أشرف صبحى



كلمة الدكتور حسن مصطفى



مراسم قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا بحضور كوكبة من الرياضيين



مراسم قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا