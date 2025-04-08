شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب شيخا ولد بيديا بمورينتانيا لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب شيخا ولد بيديا، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة في إياب دور الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفور صول الفريق إلى ملعب المباراة قام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ولاعبي الفريق بمُعاينة أرض الملعب قبل عملية الإحماء التي تسبق المباراة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية ختامية للاعبين قبل التحرك إلى ملعب المباراة، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وشرح الأدوار المحددة لكل لاعب في ضوء خطة اللعب التي تم الاستقرار عليه.

وفاز النادي الأهلي على الهلال السوداني الثلاثاء الماضي بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني في لقاء الذهاب الذي أُقيم بالقاهرة.