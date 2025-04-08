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هنداوي و المصري يسحبان قرعة بطولة العالم لناشئين اليد

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هنداوي و المصري يسحبان قرعة بطولة العالم لناشئين اليد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد و تصوير كريم عبد العزيز

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 08:05 م

تواجد الثنائي كريم هنداوي حارس مرمي منتخب اليد و نادي الزمالك و إبراهيم المصري قائد فريق رجال يد الأهلي في سحب مراسم قرعة  بطولة العالم للناشئين لكرة اليد مواليد 2006 في الحفل المقام بأحد الأماكن الأثرية .

تقام مراسم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مواليد  2006 ،  بأحد الأماكن الأثرية  بالقاهرة ، حيث تستضيف مصر  البطولة خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا عالميا .

وتستعد مصر بقوة لتنظيم الحدث العالمي واستضافة المونديال علي أفضل وجه ، ويسابق الجميع الزمن للتجهيز لبطولة تليق بقيمة مصر العظيمة التي تحولت الي قبلة تنظيم  الأحداث العالمية  في جميع الألعاب بعد التطور الرائع الذي شهدته بنيتها التحتية .

بذلك الشركة المتحدة للرياضة مجهود كبير بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد للترتيب لحفل إعلان القرعة ، والتجهيز لحفل مبهر يليق بقيمة مصر بتاريخها العظيم ومستقبلها المشرق ، وبالتوازي مع ذلك لايزال التجهيز والإعداد للبطولة بشكل عام مستمرا علي كافة المستويات.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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