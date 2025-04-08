شكرا لقرائتكم خبر عن هنداوي و المصري يسحبان قرعة بطولة العالم لناشئين اليد والان مع تفاصيل الخبر

تواجد الثنائي كريم هنداوي حارس مرمي منتخب اليد و نادي الزمالك و إبراهيم المصري قائد فريق رجال يد الأهلي في سحب مراسم قرعة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد مواليد 2006 في الحفل المقام بأحد الأماكن الأثرية .

تقام مراسم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين مواليد 2006 ، بأحد الأماكن الأثرية بالقاهرة ، حيث تستضيف مصر البطولة خلال شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا عالميا .

وتستعد مصر بقوة لتنظيم الحدث العالمي واستضافة المونديال علي أفضل وجه ، ويسابق الجميع الزمن للتجهيز لبطولة تليق بقيمة مصر العظيمة التي تحولت الي قبلة تنظيم الأحداث العالمية في جميع الألعاب الرياضة بعد التطور الرائع الذي شهدته بنيتها التحتية .

بذلك الشركة المتحدة للرياضة مجهود كبير بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد للترتيب لحفل إعلان القرعة ، والتجهيز لحفل مبهر يليق بقيمة مصر بتاريخها العظيم ومستقبلها المشرق ، وبالتوازي مع ذلك لايزال التجهيز والإعداد للبطولة بشكل عام مستمرا علي كافة المستويات.