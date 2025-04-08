شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وأفشة وطاهر ضمن "بدلاء" الأهلي أمام الهلال السوداني بموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

يجلس على دكة بدلاء النادي الأهلي في مباراة الهلال السوداني الليلة بموريتانيا في دوري أبطال أفريقيا ، كلاً من: ياسر إبراهيم وحسين الشحات وعمرو السولية وأفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة الهلال السوداني ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله ، مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور، جراديشار ووسام أبو علي.

ووصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب شيخا ولد بيديا، وفور صول الفريق إلى ملعب المباراة قام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ولاعبي الفريق بمُعاينة أرض الملعب قبل عملية الإحماء التي تسبق المباراة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية ختامية للاعبين قبل التحرك إلى ملعب المباراة، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وشرح الأدوار المحددة لكل لاعب في ضوء خطة اللعب التي تم الاستقرار عليه.

وفاز النادي الأهلي على الهلال السوداني الثلاثاء الماضي بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني في لقاء الذهاب الذي أُقيم بالقاهرة.