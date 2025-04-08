شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بيراميدز إلى ملعب مباراة الجيش الملكى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى الملعب الشرفي استعدادا لخوض مباراة الجيش الملكي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعقد الكرواتي كرونسلاف يورنشيتش المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك لشرح خطة اللعب وطريقة الأداء أمام الفريق المنافس.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على أن يكون في وداع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بتأكيد التأهل للدور نصف النهائي من البطولة القارية.



رمضان صبحى



لاعبو بيراميدز