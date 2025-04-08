شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُخطر الأندية بفتح القيد الصيفي 2 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية بمواعيد فترات تسجيل اللاعبين (القيد) الخاصة بالموسم الجديد 2025/2026، وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد بشكل رسمي.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه الدوري برئاسة هاني أبو ريدة أمس الإثنين الموافق 7 أبريل، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، واتخذ عدد من القرارات الهامة.

تنطلق الفترة الأولى للقيد الصيفي بداية من 2 يونيو 2025 وتستمر حتى 7 أغسطس 2025، حيث ستكون هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

كما تم تحديد فترة تقديم القائمة الأولى للأندية خلال هذه المرحلة، والتي تبدأ من 2 يونيو وحتى 20 يونيو 2025، على أن يُغلق باب إضافة اللاعبين في القوائم عند منتصف ليل 7 أغسطس بالتوقيت المحلي.

أما عن الفترة الثانية للقيد الشتوي، فقد حُددت في بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 12 فبراير 2026، حيث تتيح هذه المرحلة الفرصة أمام الأندية لإجراء التعديلات على قوائمها من خلال ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.

ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص اتحاد الكرة على إتاحة الوقت الكافي للأندية للاستعداد للموسم الجديد، وتخطيط قوائمها بما يتناسب مع متطلبات المنافسة محلياً وقارياً.