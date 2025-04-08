شكرا لقرائتكم خبر عن حديث جانبى بين أيمن عبد العزيز وزيزو فى مران الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أجرى أيمن عبد العزيز المدرب العام للزمالك حديث جانبي مع أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق على هامش مران اليوم أثناء تدريب اللاعب بشكل منفرد بعد خروجه من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا .

ويستضيف الزمالك غدا ستلنبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية والتي نجح فيها الفريق الأبيض في تحقيق التعادل السلبى في لقاء الذهاب الذى أقيم الأربعاء الماضى بجنوب أفريقيا .

كما شهد مران الزمالك ، حضور شيكابالا وأحمد حسام ميدو لمؤازرة اللاعبين في التدريبات .

كان البرتغالى بيسيرو المدير الفني للزمالك استبعد زيزو من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ستيلنبوش بسبب أزمة تجديد اللاعب مع الزمالك والتي تزامنت مع إنتشار أنباء قوية بـ توقيع زيزو للأهلي.