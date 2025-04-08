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حديث جانبى بين أيمن عبد العزيز وزيزو فى مران الزمالك اليوم

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حديث جانبى بين أيمن عبد العزيز وزيزو فى مران الزمالك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - كتب - حسام الحاج

الثلاثاء، 08 أبريل 2025 07:51 م

أجرى أيمن عبد العزيز المدرب العام للزمالك حديث جانبي مع أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق على هامش مران اليوم أثناء تدريب اللاعب بشكل منفرد بعد خروجه من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا .

ويستضيف الزمالك غدا ستلنبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية من الكونفدرالية الأفريقية والتي نجح فيها الفريق الأبيض في تحقيق التعادل السلبى في لقاء الذهاب الذى أقيم الأربعاء الماضى بجنوب أفريقيا .

كما شهد مران الزمالك ، حضور شيكابالا وأحمد حسام ميدو لمؤازرة اللاعبين في التدريبات .

كان البرتغالى بيسيرو المدير الفني للزمالك استبعد زيزو من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة ستيلنبوش بسبب أزمة تجديد اللاعب مع الزمالك والتي تزامنت مع إنتشار أنباء قوية بـ توقيع زيزو للأهلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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