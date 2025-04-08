شكرا لقرائتكم خبر عن وسام وجراديشار فى هجوم الأهلى أمام الهلال السودانى بإياب ربع نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في المباراة المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة في إياب دور الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي ، لمباراة الليلة ، كلاً من:

حراسة المرمى : محمد الشناوى.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي.

ووصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب شيخا ولد بيديا، وفور صول الفريق إلى ملعب المباراة قام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ولاعبي الفريق بمُعاينة أرض الملعب قبل عملية الإحماء التي تسبق المباراة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية ختامية للاعبين قبل التحرك إلى ملعب المباراة، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، وشرح الأدوار المحددة لكل لاعب في ضوء خطة اللعب التي تم الاستقرار عليه.

وفاز النادي الأهلي على الهلال السوداني الثلاثاء الماضي بهدف نظيف حمل توقيع محمد هاني في لقاء الذهاب الذي أُقيم بالقاهرة.