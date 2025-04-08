شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يبدأ الاستعداد لمواجهة أنجولا في ملحق التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منتخب مصر للناشئين استعداداته لمواجهة أنجولا في الملحق المؤهل لكأس العالم تحت 17 سنة، وذلك بعد إسدال الستار على مباريات المجموعة الرابعة من منافسات كأس الأمم الأفريقية للناشئين، المقامة حاليًا في المغرب.

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب أنجولا، في مواجهة حاسمة تقام في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال الناشئين، وجاء هذا اللقاء بعد أن أنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.

ونجح منتخب مصر للناشئين في الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في المغرب، وبذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين والتي تقام في قطر خلال نوفمبر المقبل.

وعلى الجانب الآخر، حقق منتخب أنجولا فوزًا كبيرًا على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 6-1، ليخطف المركز الثالث في مجموعته برصيد كافٍ للوصول إلى مباراة الملحق.

وشهدت المباراة تألق اللاعب دينزل ليونن الذي سجل هاتريك، وقاد منتخب بلاده لأول انتصار في البطولة، منحهم الفرصة للعب على بطاقة المونديال.

المباراة المرتقبة بين مصر وأنجولا ستكون حاسمة ومليئة بالإثارة، في ظل رغبة كلا المنتخبين في انتزاع بطاقة العبور إلى كأس العالم تحت 17 سنة، وتحقيق إنجاز قاري جديد.