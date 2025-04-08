موعد مباراة الأهلى اليوم أمام الهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يلاقى فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني الليلة في دوري أبطال أفريقيا التي تُعد أحد المطبات الهامة في رحلة تتويج المارد الأحمر باللقب القاري.

موعد مباراة الأهلي اليوم أمام الهلال السوداني

ويلتقي الأهلى مع الهلال السوداني فى التاسعة من مساءاليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة الثلاثاء الماضي بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد هانى.

نلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة ثم فاز على الهلال السودانى بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال.

2_فيما بدأ الهلال السودانى مشواره بالبطولة بتخطى عقبة أهلى بنى غازى الليبى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الإياب ثم تخطى بطل السودان عقبة فريق سان بيدرو الاثيوبى بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم الفوز إياباً بهدف لكل فريق وفى دور المجموعات حقق الهلال الفوز على يانج أفريكانز التنزانى بهدفين دون رد ثم فاز على مازيمبى الكونغولى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على مولودية الجزائر بهدف دون رد ثم تعادل مع مولودية الجزائر بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بهدف دون رد ثم خسر من مازيمبى برباعية دون رد بالجولة الأخيرة ثم خسر من الاهلى بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال.

3_تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

4_خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 155 مباراة، فاز فى 107 لقاءات وتعادل فى 30 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 303 هدف وتلقت شباكهم 121 هدفا من بينها ثلاثة أهداف اعتبارية، وخرج بشباك نظيفة فى 86 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).

5_توج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة.

6_لعب الفريقان 13 مباراة خلال تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

7_ فاز الأهلي فى 6 مواجهات وتعادل فى أربع، وفاز الهلال فى 3 مباريات، وسجل لاعبو الأهلي 12 هدف فى مرمى الهلال مقابل سبعة أهداف سجلها لاعبو الهلال فى مرمى الأهلي.

8_المواجهة الأولى كانت في نهائي بطولة عام 1987 بمسماها القديم «كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري»، تعادل الفريقان ذهابًا بالخرطوم بنتيجة صفر - صفر، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي بهدفين للا شيء أحرزهما أيمن شوقي ومدافع الهلال في مرمى فريقه، وتوج الأهلي بكأس البطولة.

9_المواجهة الثانية كانت في دور الـ32 عام 2004، وفاز الهلال في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف للا شيء، وتعادل الفريقان بأم درمان بدون أهداف.

10_المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2007، وفاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 2- صفر سجلهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال 3- صفر في لقاء العودة بأم درمان.

11_المواجهة الرابعة كانت في دور المجموعات موسم 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين مقابل هدف للهلال، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان في لقاء أم درمان بهدف لكل فريق وأحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

12_المواجهة الخامسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022، تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء أم درمان، وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

13_المواجهة السادسة كانت فى دورى المجموعات بالنسخة الحالية وخسر الاهلى بهدف دون رد فى أم درمان، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للا شيء أحرز محمود كهربا هدفًا وحسين الشحات هدفين.

14_المواجهة السابعة كانت في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بالنسخة الحالية وفاز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.

15_يتسلح الأهلى أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد 12 انتصار من أصل 22 مباراة، والتعادل فى 6 مواجهات، والهزيمة فى 4 مواجهات فقط، وأمطر المارد الأحمر شباك الأندية السودانية 31 مرة واهتزت شباكه فى 15 مناسبة.

16_كانت أولى مباريات الأهلى أمام الأندية السودانية بمواجهة المريخ بالدور الأول لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1983، وفاز الأهلى ذهاباً بملعبه بالقاهرة بهدف دون رد، وقص محمود الخطيب فى ذلك اليوم شريط أهداف مباريات الأهلى أمام أندية السودان وسجل هدف المباراة الوحيد.

17_الأندية السودانية استمرت فى أول 7 مباريات من أصل 13 جمعتها بالأهلى عاجزة عن تحقيق أي انتصار، سواء داخل أو خارج ملعبها، بدايةً من لقاء عام 1983، إلى أن نجح فريق المريخ في تحقيق أول انتصار للكرة السودانية على الأهلي في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بنتيجة 3/1 ورغم ذلك تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات وقتها.

18_انتصار وحيد لأندية السودان في القاهرة وسط أنصار الأهلي، وذلك في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 2002 بهدف نظيف فاز به فريق الهلال.

19_انتصار وحيد حققه فريق النادي الأهلي على الأراضي السودانية ولكن في إياب دور الـ 16 لأفريقيا لأبطال الكؤوس، وانتصر يومها على المريخ في عقر داره بنتيجة 5 / 1 وهو الانتصار الذي جسد أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات بطل مصر أمام نظرائه السودانيين.

20_تنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

21_كان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

22_يدخل الأهلي دور ربع النهائي لاستكمال مشواره نحو اللقب لتعزيز صدارته لترتيب الأكثر تتويجاً برصيد 13 لقباً، رغبة في تحقيق البطولة للمرة الثالثة على التوالي ليكون الفريق الأول في تاريخ المسابقة الذي يحقق هذا الرقم.

23_يقدم الهلال السوداني منافس الأهلي في ربع النهائي، بطولة قوية، إذ تصدر المجموعة الأولى بـ10 نقاط بعد تحقيق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة وتلقى هزيمتين.

24_يخوض الهلال مبارياته في موريتانيا بسبب الظروف السياسية في السودان، وبالتالي ستقام مباراة الإياب أمام الأهلي في نواكشوط.

25_أبعدت القرعة الاهلى وبيراميدز عن الصدام حتى المباراة النهائية، حيث من المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة الأهلى والهلال، مع الفائز من الترجي وصن داونز، في نصف النهائي ، وفى الطرف الآخر يلتقى الفائز من بيراميدز والجيش مع الفائز من أورلاندو والمولودية، وفى حالة نجاح الثنائى المصرى في تخطى عقبتى ربع ونصف النهائي سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.

26_ وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كالتالي:

ماميلودي صن داونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال السودانى

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي المغربى

27_التعادل بأي نتيجة يمنح الأهلي بطاقة العبور إلى نصف النهائي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا (1-0). كما أن الفوز بأي نتيجة يضمن أيضًا تأهل الأهلي دون الحاجة لحسابات إضافية.

28_بينما خسارة الأهلي بهدف دون رد في مباراة الإياب ستؤدي إلى اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث يتم خوض شوطين إضافيين لمدة 15 دقيقة لكل شوط، وفي حال استمر التعادل، يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

29_فيما إذا انتهت المباراة بنتيجة (2-1) لصالح الهلال، فإن الأهلي سيتأهل وفقًا لقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وهي القاعدة التي لا تزال سارية في بطولات إفريقيا، رغم إلغائها في دوري أبطال أوروبا وبطولات آسيا.

30_الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي علماً بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

31_يتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

32_طالب كولر لاعبيه بتحقيق الفوز الليلة لحسم بلوغهم الدور نصف نهائي للبطولة بشكل رسمي ، ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

33_يغيب عن الاهلى في لقاء الليلة كريم فؤاد ورضا سليم للإصابة فيما قرر مارسيل كولر استبعاد كلًا من خالد عبد الفتاح وعلي معلول وعمر الساعي وكريم وليد نيدفيد وسمير محمد لأسباب فنية ويتسلح كولر بأوراقه الرابحة أمام بطل السودان والمتمثلة في أشرف بن شرقى وإمام عاشور ووسام أبو على وجراديشار وحسين الشحات.

34- يبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال السودانى مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

وفي خط الدفاع: محمد هاني، ورامي ربيعة، وأشرف داري، ويحيي عطية الله

وفي خط الوسط: مروان عطية، وأحمد رضا، وإمام عاشور، ومجدى أفشة

وفي خط الهجوم: أشرف بن شرقى و جراديشار