شكرا لقرائتكم خبر عن كريم التركي يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري، كريم التركي، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للاسكواش للشباب تحت 23 سنة والمقامة حاليا بباكستان.

وفاز كريم التركى في ربع النهائي بعد الفوز بنتيجة 3-0 على السويسرى ديفيد بيرنيت، وجاءت نتيجة الأشواط 12-10, 11-8, 11-7، بذلك يلتقى كريم فى نصف نهائى مصرى مع مواطنه إبراهيم القبانى.

وتقام بطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة فى الفترة من 6 إلى 10 أبريل الجارى، فى كراتشى عاصمة إقليم السند بباكستان.

وتتكون البعثة المصرية المشاركة في البطولة من كل من: يوسف العبد عضو الاتحاد ورئيس للبعثة، باسم مكرم مدير فني، الدكتور محمد زايد أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: إبراهيم القباني، كريم التركي، فيروز أبو الخير، ملك خفاجي والتي ستلحق بالبعثة في باكستان قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

تضم قرعة البطولة، بطولة فردية للرجال تضم 32 لاعبًا، وبطولة فردية للسيدات تضم 22 لاعبة.

تضم البطولة نخبة من ألمع مواهب الاسكواش في العالم ممن تبلغ أعمارهم 22 عامًا فأقل، وتمثل حلقة وصل بين بطولة العالم للاسكواش للناشئين وعالم الاسكواش الاحترافي.

ويحصل الفائز ببطولة العالم للاسكواش تحت 23 سنة على التأهل التلقائي إلى بطولة العالم للاسكواش بالإضافة إلى حصة الأسد من جائزة مالية قدرها 60 ألف دولار أمريكي.