الامارات | موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة المجانية والمشفرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2024 والقنوات الناقلة المجانية والمشفرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث تُقام المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.
- نتيجة الذهاب
كان الأهلي قد تفوق في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 1-0، ويأمل في تأكيد تفوقه والتأهل إلى نصف النهائي، بينما يسعى الهلال للعودة في النتيجة وتحقيق ريمونتادا تاريخية تقوده إلى المربع الذهبي، مدعومًا بالحضور الجماهيري في نواكشوط.
- موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم
9:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان
10:00 مساءً بتوقيت السعودية
11:00 مساءً بتوقيت الإمارات
- القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني
تُبث مباراة الأهلي والهلال عبر مجموعة من القنوات المفتوحة والمشفرة، كما يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت:
- القنوات الناقلة:
قناة أون تايم سبورت الأرضية (مفتوحة – داخل مصر فقط)
قناة BEIN SPORTS HD 6 (مشفرة)
تطبيق TOD – للمشتركين عبر الإنترنت
تطبيق BEIN CONNECT – للبث المباشر أونلاين
تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية لمشاهدة المباراة مجانًا
التردد الرقمي الأرضي: UHF 32
التردد التماثلي الأرضي: UHF 9
ملاحظة: يمكن استقبال القناة داخل مصر باستخدام إريال داخلي أو خارجي.
- تاريخ مواجهات الأهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا
عدد المباريات: 13 مواجهة
انتصارات الأهلي: 6 مباريات
انتصارات الهلال: 3 مباريات
التعادلات: 4 مرات
أهداف الأهلي: 12 هدفًا
أهداف الهلال: 7 أهداف
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