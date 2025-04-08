شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم بطل نيجيريا ويتأهل إلى ربع نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره مايو كانى النيجيرى بنتيجة 3-0، فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا خلال افترة من 1و حتى 14 إبريل الجارى ،ليتأهل إلى ربع النهائى .

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول ، حيث على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى .

وإستطاع الأهلي تحقيق الفوز على سوكوسيم السنغالي في أولى مواجهاته بالبطولة بنتيجة 3-0 قبل الفوز علي بطل الكونغو السبت.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، فجر الإثنين، إلى نيجيريا؛ للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية، بينما وصلت بعثة فريق سيدات الأهلى الأحد.

وتضم قائمة سيدات الزمالك كلا من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقوي مدحت، وبسنت محمد".

بينما تضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.