شكرا لقرائتكم خبر عن بوجلبان: جاهزون لمواجهة سيمبا ونستهدف التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أكد التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري، على جاهزية فريقه لمواجهة الغد أمام سيمبا التنزاني، والتي تجمع الفريقين في الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الأربعاء، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد السويس الجديد، انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

وقال أنيس بوجلبان على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: جاهزون تمامًا لمباراة الغد، ونسعى لحصد بطاقة التأهل، رغم قوة فريق سيمبا على ملعبه.

أضاف: درسنا طريقة لعب سيمبا، ولدينا عدة سيناريوهات للمباراة، الحضور المكثف لجماهير سيمبا للمباراة سلاح ذو حدين، وأتمنى الصعود لإدخال السعادة على جماهير المصري.

واختتم مدرب المصري: نجومنا على أتم الاستعداد لتعويض غياب جون ايبوكا.

وتضم البعثة - التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا بصحبة أحد الطهاة وذلك لإتمام كل ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.