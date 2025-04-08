شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى أمام الهلال السودانى بدوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الثلاثاء لمواجهة الهلال السودانى في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كانت مباراة الأهلي والهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قد أنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في الدقيقة 11 من زمن اللقاء لتستمر فرص الفريقين في الصعود من خلال مباراة الإياب.

ويغيب عن الاهلى في لقاء الليلة كريم فؤاد ورضا سليم للإصابة فيما قرر مارسيل كولر استبعاد كلًا من خالد عبد الفتاح وعلي معلول وعمر الساعي وكريم وليد نيدفيد وسمير محمد لأسباب فنية ويتسلح كولر بأوراقه الرابحة أمام بطل السودان والمتمثلة في أشرف بن شرقى وإمام عاشور ووسام أبو على وجراديشار وحسين الشحات.

ورصد مسئولو نادي الهلال السوداني مكافأت مالية كبرى للاعبي الموج الأزرق من أجل تحفيزهم للفوز على الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة.

وأبلغ مسئولو الهلال السوداني المدير الفني فلوران إيبينجي توفير كافة الاحتياجات أمامه لتحقيق الحلم الكبير بالفوز وتخطي عقبة الأهلي وبلوغ الهلال السوداني المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا .

ومن جانبه حرص فلوران إيبينجي مع طاقمه الفني في الهلال السوداني على أخر 10 مباريات خاضها الأهلي في مشواره المحلي ببطولة الدوري المصري للوقوف على كل صغيرة وكبيرة في تشكيلة المدرب السويسري مارسيل كولر .

وطالب فلوران إيبينجي لاعبيه بتحقيق ريمونتادا قوية الليلة أمام حامل اللقب للصعود لنصف النهائي المرتقب.