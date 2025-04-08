شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لأول مرة ملعب مباراة الأهلى والهلال السوداني الليلة فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً من ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا الذي يستضيف مباراة المارد الأحمر الليلة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا .



ملعب مباراة الأهلي والهلال في موريتانيا



ملعب مباراة الأهلي والهلال في موريتانيا







ملعب مباراة الأهلي والهلال في موريتانيا



ملعب مباراة الأهلي والهلال في موريتانيا



ملعب مباراة الأهلي والهلال في موريتانيا

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

ويلتقي الأهلى مع الهلال السوداني فى التاسعة من مساءاليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت فى القاهرة الثلاثاء الماضي بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد هانى.

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا بدءاً من دور المجموعات عبر قنواتها المختلفة، وتنقل قناة beIN Sports HD اللقاء المرتقب بين بطلي مصر والسودان فى موريتانيا.

ويلعب الهلال السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان، كما يشارك الهلال في الدوري الموريتاني.

رئيس بعثة الأهلي يزور الإتحاد الموريتاني

زار طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة الفريق في موريتانيا مقر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، حيث التقى أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، في حضور محمود بركات قنصل مصر في مويتانيا.

وقدم طارق قنديل التهنئة باسم مجلس إدارة النادي لأحمد ولد يحيى على فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم في الانتخابات التي جرت موخرًا.