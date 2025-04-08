شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الجيش الملكى المغربى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه نادى بيراميدز نظيره الجيش الملكى المغربى فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على الملعب الشرفي في مدينة مكناس فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.



تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 19.98 مليون يورو وتبلغ القيمة التسويقية للجيش الملكى المغربى 12.51 مليون يورو.



ويتسلح بيراميدز بامتلاكه كوكبة من النجوم بين صفوفه على رأسهم إبراهيم عادل والكونغولي فيستون ماييلي ورمضان صبحي والنيجيري صديق إيجولا.



وتخطت القيمة التسويقية للفريق مبلغ 19 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" ليصبح ثاني أعلى فرق القارة السمراء من ناحية القيمة التسويقية.



ونجح بيراميدز في تحقيق أول لقب في تاريخه بحصد كأس مصر بعد الوصول 4 مرات للنهائي بجانب احتلال وصافة الدوري المصري خلال آخر 3 مواسم بخلاف تأهله إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية والمشاركة في 3 نسخ متتالية.



ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما يحتفظ الجيش الملكي المغربي بلقب حققه نسخة 1985.