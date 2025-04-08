شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلي فى مباراة تتويج القلعة الحمراء بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة 29-27 فى ختام دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى الجولة الختامية التى تشهد تتويج الأهلى باللقب بعد حسمه من الجولة قبل الأخيرة .

وحسم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي لقب دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 بالفوز على الزهور بنتيجة 39-21 بالجولة قبل الختامية للمرة الثالثة علي التوالي.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل الجاري.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلي، والشمس مع البنك الأهلي، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.