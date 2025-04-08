شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: استبعاد زيزو من قائمة الزمالك لمباراة ستيلينيوش في الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر في نادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق البرتغالي جوزيه بيسيرو قرر استبعاد أحمد مصطفى زيزو لاعب الأبيض من القائمة التي ستخوض لقاء ستيلينيوش الجنوب أفريقي المقرر له غداً الأربعاء في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأوضح المصدر أن الاستبعاد جاء بسبب أزمة تجديد اللاعب مع الزمالك والتي تزامنت مع إنتشار أنباء قوية بـ توقيع زيزو للأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي غداً الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.