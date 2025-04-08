شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مباراة جمعت الأهلى مع الهلال السودانى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لمباراته المرتقبة مع الهلال السودانى الليلة في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بتمام الساعة التاسعة والنصف فى العاصمة الموريتانية نواكشوط.

لعب الفريقان 13 مباراة خلال تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

فاز الأهلي فى 6 مواجهات وتعادل فى أربع، وفاز الهلال فى 3 مباريات، وسجل لاعبو الأهلي 12 هدف فى مرمى الهلال مقابل سبعة أهداف سجلها لاعبو الهلال فى مرمى الأهلي.

المواجهة الأولى كانت في نهائي بطولة عام 1987 بمسماها القديم «كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري»، تعادل الفريقان ذهابًا بالخرطوم بنتيجة صفر - صفر، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي بهدفين للا شيء أحرزهما أيمن شوقي ومدافع الهلال في مرمى فريقه، وتوج الأهلي بكأس البطولة.

المواجهة الثانية كانت في دور الـ32 عام 2004، وفاز الهلال في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف للا شيء، وتعادل الفريقان بأم درمان بدون أهداف.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات عام 2007، وفاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 2- صفر سجلهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال 3- صفر في لقاء العودة بأم درمان.



مواجهات الاهلي والهلال

المواجهة الرابعة كانت في دور المجموعات موسم 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين مقابل هدف للهلال، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان في لقاء أم درمان بهدف لكل فريق وأحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

المواجهة الخامسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022، تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء أم درمان، وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

المواجهة السادسة كانت فى دورى المجموعات بالنسخة الحالية وخسر الاهلى بهدف دون رد فى أم درمان، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثة أهداف للا شيء أحرز محمود كهربا هدفًا وحسين الشحات هدفين.

المواجهة السابعة كانت في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بالنسخة الحالية وفاز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد هانى.