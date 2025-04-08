شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار أنجولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة قبل مواجهة مصر الفاصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للناشئين لمواجهة قوية ومصيرية أمام منتخب أنجولا، في ملحق التأهل إلى كأس العالم تحت 17 سنة، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يتأهل الفائز مباشرة إلى المونديال، بينما يغادر الخاسر البطولة.

وتحدد منافس منتخب مصر للناشئين في الملحق المؤهل لكأس العالم تحت 17 سنة، وذلك بعد إسدال الستار على مباريات المجموعة الرابعة من منافسات كأس الأمم الأفريقية للناشئين، المقامة حاليًا في المغرب.

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب أنجولا، في مواجهة حاسمة تقام يوم السبت المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى مونديال الناشئين، وجاء هذا اللقاء بعد أن أنهى منتخب مصر دور المجموعات في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.

ويأتي منتخب أنجولا إلى هذه المواجهة بعد خوضه دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة المقامة حاليًا في المغرب، حيث حل في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، ليحجز مقعده في الملحق القاري.

وبدأ منتخب أنجولا مشواره بخسارة صعبة أمام منتخب مالي بنتيجة 2-1، ثم نجح في اقتناص نقطة ثمينة من التعادل السلبي 0-0 أمام كوت ديفوار في الجولة الثانية، قبل أن ينهي مشواره بانتصار كاسح على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 6-1.

وشهدت المباراة الأخيرة تألقًا لافتًا من اللاعب دينزل ليونن، الذي سجل هاتريك (ثلاثة أهداف) وقاد منتخب بلاده للفوز الأول في البطولة، والذي ضمن له البطاقة الثالثة في مجموعته ومنحه فرصة المنافسة على التأهل للمونديال.

المنتخب الأنجولي يدخل لقاء مصر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير، فيما يسعى الفراعنة الصغار لتعويض التعثر في دور المجموعات وكتابة تاريخ جديد بالصعود إلى كأس العالم.

المواجهة المرتقبة تقام يوم السبت المقبل، وتعد واحدة من أقوى مواجهات البطولة، نظرًا لأهمية التأهل، والطموحات الكبيرة لدى الطرفين في التواجد ضمن كبار العالم.

من جهة أخرى، نجح منتخب مصر للناشئين في الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في المغرب، وبذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين والتي تقام في قطر خلال نوفمبر المقبل.

المباراة المرتقبة بين مصر وأنجولا ستكون حاسمة ومليئة بالإثارة، في ظل رغبة كلا المنتخبين في انتزاع بطاقة العبور إلى كأس العالم تحت 17 سنة، وتحقيق إنجاز قاري جديد.