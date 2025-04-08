شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت إف إم نقلا عن زيزو: لم أوقع للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى هانى حتحوت خلال برنامج الكلام المظبوط الذى يذاع عبر أثير أون سبورت أف أم ، أن أحمد مصطفى زيزو تواصل معه و تحدث عن موقفه مع الزمالك وعن التوقيع للنادى الأهلى.



وقال حتحوت نقلا عن زيزو:" أحترم أكل عيشى، و لأخر لحظة مكمل عقدى مع الزمالك ، وشدد قائلا:" لم أوقع للأهلى ، وليس لى دخل والدى وقع على ايه؟ أو حصل على شيكات أم لا.

وأكمل حتحوت نقلا عن اللاعب :" لو مخلص كل حاجة هل اذهب إلى جنوب افريقيا في رحلة 17 ساعة ، فكان الأولى أن ارتاح في ظل إصابة قدمى، فأنا احتاج الى راحة للتعافةى من آلام وتر اكيلس.

وكشف حتحوت أن زيزو تحدث معه الساعه 3 ونصف فجرا، وأخطره أن الـ 3 شهور الماضية والده تعامل أسوء معاملة من نادي الزمالك ومن صفحات معينة تحركها ناس في اداره الزمالك قائلا:" انا ابويا احسن منهم كلهم والراجل كان خلاني اجدد قبل كده مرتين من غير ما ياخد قرش منهم، لكن انا اقعد معاهم والاقي التفاصيل كلها علي النت موجوده !! انا اتشتمت من جمهور الزمالك اربع مرات بسبب الاداره !!