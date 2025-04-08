شكرا لقرائتكم خبر عن موعد تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب عبد الله السعيد لاعب فريق الزمالك من تجديد عقده مع الفريق، و الذى ينتهى بنهاية الموسم، حيث رحب اللاعب بالتجديد للفريق الأبيض.

وأخطر عبد الله السعيد مسئولى الزمالك أنه يرحب بالتجديد للفريق، على أن يتم تأجيل تجديد عقده لحين انتهاء النادى من الملفات المطروحة على طاولة المجلس، ثم يكون هو في النهاية ، في ظل تمسكه بالتجديد للزمالك ، خاصة أنه لايوجد أزمة في التجديد والاستمرار مع الأبيض.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على ترضية عبد الله السعيد نجم الفريق مالياً خاصة بعد تمسك اللاعب بتجديد عقده مع النادى الأبيض ورفض العرض الليبى الذى تلقاه فى الفترة الماضية ووصلت قيمته إلى مليون دولار.

ونجح الزمالك في تجديد عقد عمر جابر لاعب الفريق رسمياً لمدة موسمين.

ووقع عمر جابر على على عقود التجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل لينتهي تعاقده بنهاية موسم 2026-2027 .

