شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات بيراميدز مع الأندية المغربية قبل مواجهة الجيش الملكى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره بيراميدز في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا في مواجهة صعبة للفريقين يتطلع خلالها الفريق السماوي لحسم بلوغه نصف نهائي البطولة القارية.

يبحث بيراميدز عن ثانى انتصار على الفرق المغربية في تاريخ مشاركاته القارية، وسبق أن التقى بيراميدز مع الفرق المغربية فى 8 مباريات سابقة من بينها نهائي الكونفدرالية.

وخسر بيراميدز في نهائي 2020 أمام نهضة بركان بنتيجة 1-0 ، وفي 2021 التقى بيراميدز في 4 مباريات مع الرجاء المغربي 4 مرات في الكونفدرالية، الأولى في المجموعات والثانية في نصف النهائي.

وخسر بيراميدز 2-0 و3-0 أمام الرجاء في المجموعات ، وفي نصف النهائي تعادل الفريقان ذهابا وإيابا وخسر السماوي بركلات الترجيح 5-4.

ثم واجه بيراميدز نظيره الجيش الملكي في المجموعات لكونفدرالية 2023 ، وتعادل الفريقان في الدفاع الجوي بنتيجة 2-2 وفاز الجيش الملكي 1-0 في المغرب قبل أن يفوز 4-1 في مباراة الذهاب بربع نهائي الكونفدرالية النسخة الحالية.