شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة مباراة القمة.. لجنة التظلمات تستدعى الأهلى وتطالب الزمالك بملف كامل الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، أولى جلساتها الخميس المقبل لبحث تظلم ناديي الزمالك وبيراميدز على قرارات رابطة الأندية المصرية الأخيرة بشأن أزمة مباراة القمة التى تم الغاؤها بعد انسحاب الأهلى وعدم اقامة المباراة.

واستدعت لجنة التظلمات مسئولى النادى الأهلى لجلسة استماع يوم الخميس المقبل، كما طلبت الزمالك بارسال ملف كامل حول الواقعة لدراسته يوم الخميس قبل اصدار القرار النهائى بشأن العقوبات الخاصة بأزمة مباراة القمة الأخيرة.

ويحق للجنة التظلمات باتحاد الكرة تأييد قرارات رابطة الأندية المصرية أو الغائها وفقا للائحة اتحاد الكرة، كما أن قرارات لجنة التظلمات نافذة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا فى المحكمة الرياضية الدولية.

وتقدم في وقت سابق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بطعن إلى لجنة الاستئناف "التظلمات" بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة، بشأن عقوبات مباراة القمة أمام الأهلي.

وكانت رابطة الأندية، قد أعلن يوم 30 مارس الماضي، إلغاء قرار خصم 3 نقاط من النادي الأهلي، بعد عدم خوضه لمباراة القمة أمام الزمالك.