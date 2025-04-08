شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى للشباب لأمم أفريقيا.. و5 احتياطيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعكف الجهاز الفنى للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا بقيادة أسامة نبيه، على تحديد قائمة الفريق التى سيخوض بها بطولة الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، وذلك تمهيدًا لإرسالها للاتحاد الأفريقي مساء يوم 15 من الشهر الجاري، وهو آخر موعد لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة، القائمة ستضم 21 لاعبًا بالإضافة إلى 5 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.



واستقر أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب على بدء معسكره الأخير استعدادًا للبطولة صباح يوم 15، بعد انتهاء بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2005 يوم 13 أبريل، ويحصل اللاعبون الدوليون على راحة سلبية يومًا واحدًا ثم ينضمون للمعسكر.



ويبدأ المعسكر بتوقيع الكشف الطبي على جميع اللاعبين المختارين بمعرفة اللجنة الطبية باتحاد الكرة، للتأكد من سلامتهم وعدم معاناة أى لاعب من أى إصابة قد تؤثر على مشاركته مع الفريق فى البطولة.