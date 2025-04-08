شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات متوقعة في تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقى في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، باللقاء الذى يقام غد الأربعاء.

ويلتقى الزمالك مع ستيلينبوش في السادسة من مساء غد الأربعاء، بإستاد القاهرة الدولى، ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز للصعود إلى الدور نصف النهائي من الكونفدرالية، خاصة وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الزمالك بعض التغييرات، مقارنة بمباراة الذهاب، التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضى، حيث من المنظر أن يعتمد بيسيرو على المغربى محمود بنتايج خلال المباراة، بعد أن تغيب عن مباراة الذهاب لغيابه عن السفر مع الفريق إلى جنوب أفريقيا لعدم استخراج التأشيرة الخاصة به، ويستعين بيسيرو باللاعب المغربى لقدرته على إيقاف هجوم ستيلينبوش، في ظل نجاحه في تقليل المساحات أمام لاعبى الخصم، ومنعهم من الوصول إلى مرمى الزمالك.

كما يستعيد الزمالك جهود عبد الله السعيد بعد تعافيه من إصابة الظهر التي عانى منها خلال الأيام الماضية، والتي منعته من المشاركة مع الفريق في مباراة الذهاب أيضا.

