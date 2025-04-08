شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهدف أكرم توفيق ورامي ربيعه للرد علي صفقة زيزو والان مع تفاصيل الخبر

فتح مسؤولو نادي الزمالك، خط تواصل مع ثنائي النادي الأهلي، رامي ربيعة وأكرم توفيق، في الساعات الأخيرة، وذلك لجس نبض اللاعبين حول الانتقال إلى الزمالك في الفترة المقبلة، خاصة وأن عقد الثنائي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما الالتحاق بأي ناد مجاناً.

جاءت خطة نادي الزمالك، للرد على مفاوضات الأهلي مع أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الفريق الأبيض، بعد تردد أنباء قوية عن توصله إلى اتفاق مع الأهلي للانتقال إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف تجديد عقد أكرم توفيق بشكل نهائي بعد التأكد من رفض اللاعب لتجديد تعاقده مع الفريق، والاتفاق على أن اللاعب سيرحل عقب نهاية الموسم الحالي.

بينما يرغب الأهلي في تجديد عقد رامي ربيعة لمدة موسم واحد مع خيار التجديد لموسم آخر وفقا لنسبة المشاركة الخاصة باللاعب في الموسم المقبل، وهو ما يتحفظ عليه اللاعب ويرغب في أن تكون مدة التجديد لثلاثة مواسم أو موسمين على أقل تقدير، بدون وضع شرط معين يخص نسبة المشاركة في المباريات.