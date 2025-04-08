شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. سيف الدرع يواجه دودو في نصف نهائي كأس فرنسا لليد عبر أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق كرة اليد مساء اليوم إلى مواجهة مصرية خالصة في نصف نهائي بطولة كأس فرنسا لكرة اليد 2025.

حيث يلتقي فريق ليموج، بقيادة النجم المصري سيف الدرع، مع نظيره مونبيليه، الذي يقوده الدولي المصري أحمد هشام "دودو"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل قناة "أون سبورت" المباراة حصريًا ضمن تغطيتها للبطولة، بعد حصولها على حقوق البث التلفزيوني، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، في إطار دعم اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج.

ويعد هذا اللقاء الأول ضمن مواجهتي نصف النهائي، حيث يستكمل الدور غدًا الأربعاء بمواجهة قوية تجمع باريس سان جيرمان، بقيادة يحيى خالد، أمام شامبرلي، في مباراة مرتقبة بعد تألق يحيى وقيادته لفريقه نحو إقصاء حامل اللقب نانت برمية جزائية حاسمة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 18 مايو المقبل على صالة "بيرسي الكبرى" بالعاصمة الفرنسية باريس.

تأهل إلى نصف النهائي كل من:

باريس سان جيرمان بعد الفوز على نانت (35-35 ثم برميات الترجيح)

مونبيليه بعد الفوز على أيك (33-31)

ليموج بعد التغلب على سان رافائيل (33-30)

شامبرلي بعد الفوز على دانكيرك (28-24)