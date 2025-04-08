شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف خارج حسابات بيسيرو أمام ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك على عدم الاستعانة بحسام أشرف لاعب الفريق، خلال المباراة المقبلة أمام ستيلينبوش بإياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها غدا الأربعاء.

وجاء خروج حسام أشرف من حسابات بيسيرو بعد تغيب اللاعب عن تدريب المستبعدين من مباراة الذهاب أمام ستيلينبوش، فقام بيسيرو باستبعاد اللاعب من مباراة مودرن السابقة بكأس عاصمة مصر.

حذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك اللاعبين من عدم التركيز خلال مباراة العودة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى، خلال المباراة المقبلة التى تجمع الفريقين غدا الأربعاء بربع نهائى الكونفدرالية.

وشدد بيسيرو على أهمية مواجهة ستيلينبوش، نحو التأهل لنصف نهائى البطولة، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، والخروج بنقاط اللقاء.

وتأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي كأس الكونفدرالية بعد تصدره المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 لقاءات، فاز في 4، وتعادل في مبارتين، ولم يخسر في أي مباراة.