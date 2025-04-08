شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سيناريوهات تأهل الأهلى لنصف نهائي دوري الأبطال الليلة أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره الهلال السودانى في التاسعة مساء اليوم الثلاثاءعلى ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، في مباراة يتطلع فيها المارد الأحمر لحسم تذكرة الصعود لنصف النهائي القاري للبطولة التي يحمل لقبها، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت في القاهرة بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله محمد هانى.

التعادل بأي نتيجة يمنح الأهلي بطاقة العبور إلى نصف النهائي، مستفيدًا من فوزه ذهابًا (1-0)، كما أن الفوز بأي نتيجة يضمن أيضًا تأهل الأهلي دون الحاجة لحسابات إضافية.

بينما خسارة الأهلي بهدف دون رد في مباراة الإياب ستؤدي إلى اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث يتم خوض شوطين إضافيين لمدة 15 دقيقة لكل شوط، وفي حال استمر التعادل، يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

فيما إذا انتهت المباراة بنتيجة (2-1) لصالح الهلال، فإن الأهلي سيتأهل وفقًا لقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وهي القاعدة التي لا تزال سارية في بطولات إفريقيا، رغم إلغائها في دوري أبطال أوروبا وبطولات آسيا.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.