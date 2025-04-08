شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الإعلانية تعلن إتمام صفقة انتقال زيزو للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر في النادي الأهلي أن الحملة الإعلانية رجحت كفة ناديه للتعاقد مع أحمد مصطفي زيزو نجم الزمالك ومنتخب مصر .

وكشف المصدر أن أموال الحملة الإعلانية ستكون خارج قيمة تعاقد زيزو مع الأهلي حتي يحصل اللاعب علي المبلغ الذي أراد الحصول عليه لاتمام الصفقة.

وكشف المصدر أن صفقة انتقال أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك إلى القلعة الحمراء حسمت ، مُشيراً إلى أن الأهلي أنهى جميع الاتفاقات المالية مع اللاعب ووالده الذي يقوم بدور وكيل أعماله.

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وأضاف المصدر، لـ"الخليج 365"، أن زيزو عقد أكثر من جلسة مع مسئولى الأهلي، بل ووقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم، ولا يتبقى سوى إعلان الصفقة فى الوقت المناسب.

وتابع المصدر، حسمنا صفقة زيزو منذ عدة أسابيع، ونثق فى اتفاقنا مع اللاعب الذي تم عن تراضٍ وقناعةٍ تامة من اللاعب ووالده، بعدما تم تقديم عرض مناسب له يصل إلى ما يقرب من 50 مليون جنيه فى الموسم.

وشدد المصدر على أن خزينة الأهلي ستتحمّل 25 مليونا، فيما يتحمّل رجال الأعمال وشركة كرة القدم بالنادي المبلغ المتبقي، هذا بخلاف مكافآت الفوز والتتويج بالبطولات.

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وحول إمكانية بقاء زيزو فى الزمالك أو انتقاله لأي نادٍ آخر غير الأهلي قال المصدر، "هذا صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا، وفرص تنفيذه لا تتخطى 1%، وسيحدث ذلك إذا حدثت أشياء غير تقليدية وطلب اللاعب إعادة العقود للأهلي".

وأكد المصدر أن الأهلي كان يُتابع جيداً محاولات مسئولى الزمالك وبعض رجال الأعمال المُنتمين للأبيض، فى مقدمتهم ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، لتجديد عقد زيزو، ولكن الأهلي كان قد حسم الأمر وأنهى كل ما يتعلق بالصفقة مع اللاعب.

يأتى ذلك فى حين يؤكد بعض مسؤولى الزمالك اقترابهم من حسم ملف تجديد زيزو، وأنهم قدموا عرضا قويا للاعب وفى انتظار موافقته ومن ثم الجلوس معه لإنهاء موضوع التجديد.