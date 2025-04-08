شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بيراميدز مع الجيش الملكى المغربى قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز لإستكمال مشواره الأفريقى فى دوري الابطال حيث يخوض الليلة مباراة قوية مع الجيش الملكى المغربى فى إياب ربع نهائى البطولة القارية.

وسبق أن التقى بيراميدز مع الجيش الملكي في 3 مباريات اثنين منها بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية لعام 2023 وواحدة في ربع النهائي بالنسخة الحالية

وتعادل بيراميدز إيجابيًا 2-2 ضد الجيش الملكي في الجولة الأولى على ستاد الدفاع الجوي

وفي لقاء الجولة الخامسة، خسر بيراميدز بنتيجة 1-0 في المغرب ، ثم حقق أول انتصار له ضد الفرق المغربية على الإطلاق في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية 4-1 على ستاد الدفاع الجوي الثلاثاء الماضى.

تضم قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الملكى المغربى كل من حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر، خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال ، خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي ، خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وأبعدت القرعة الاهلى وبيراميدز عن الصدام حتى المباراة النهائية، حيث من المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة الأهلى والهلال، مع الفائز من الترجي وصن داونز، في نصف النهائي ، وفى الطرف الآخر يلتقى الفائز من بيراميدز والجيش مع الفائز من أورلاندو والمولودية، وفى حالة نجاح الثنائى المصرى في تخطى عقبتى ربع ونصف النهائي سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.