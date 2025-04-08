شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وأنجولا فى الملحق المؤهل إلى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للناشئين لخوض مباراة غاية فى الأهمية فى الملحق المؤهل لكأس العالم تحت 17 سنة "قطر نوفمبر 2025"، بعد إسدال الستار على مباريات المجموعة الرابعة من منافسات كأس الأمم الأفريقية للناشئين، المقامة حاليًا فى المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين وأنجولا فى تمام التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، والتى تحسم بطاقة العبور إلى كأس العالم للناشئين.

وتمكن منتخب مصر للناشئين من الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما والمقامة فى المغرب، وبذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين والتى تقام فى قطر خلال نوفمبر المقبل.

فيما حقق منتخب أنجولا فوزًا كبيرًا على منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 6-1، ليخطف المركز الثالث فى مجموعته برصيد كافٍ للوصول إلى مباراة الملحق.

وشهدت المباراة تألق اللاعب دينزل ليونن الذى سجل هاتريك، وقاد منتخب بلاده لأول انتصار في البطولة، منحهم الفرصة للعب على بطاقة المونديال.

المباراة المرتقبة بين مصر وأنجولا ستكون حاسمة ومليئة بالإثارة، في ظل رغبة كلا المنتخبين في انتزاع بطاقة العبور إلى كأس العالم تحت 17 سنة، وتحقيق إنجاز قاري جديد.