شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يحذر لاعبى المصرى من استقبال الأهداف فى مواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

عقد التونسى أنيس بوجلبان، المدير الفنى للنادى المصرى، جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزانى، طالبهم خلالها بضرورة الالتزام بالأدوار الدفاعية وغلق المساحات أمام بطل تنزانيا الذى يتسلح بعاملى الأرض والجمهور.

كما حذر بوجلبان لاعبيه من استقبال هدف مبكر يمكن أن يربك الحسابات، ويضع الضغط على لاعبى المصرى طوال أحداث المباراة.

ويستعد المصرى لمواجهة سيمبا التنزانى، فى إياب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث من المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدى مرانه اليوم على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، والذى سيستضيف المباراة المرتقبة، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الأربعاء، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد السويس الجديد، انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

وتضم البعثة - التي يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي - 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفني بقيادة التونسي أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإداري والطبي وكذلك مسئولي المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا بصحبة أحد الطهاة وذلك لإتمام كل ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي..

حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.