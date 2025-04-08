شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب حيثيات حكم تأييد مستحقات باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب حيثيات الحكم من المحكمة الفيدرالية، الخاص بمستحقات الصربى جيمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، والتى وصلت إلى 880 ألف يورو.

وأرسل الزمالك خطابا إلى المحكمة الفيدرالية يطلب فيه الحيثيات الخاصة برفض الاستئناف المقدم من النادى على الحكم الصادر فى قضية البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق لفريق الزمالك.

وينتظر الزمالك وصول حيثيات الحكم لبحث إمكانية الطعن على الحكم حال كان الحكم غير نهائى، وكذلك الوصول إلى الحلول المناسبة لغلق ملف هذه القضية.

وكانت المحكمة الفيدرالية رفضت الاستئناف المقدم من نادي الزمالك بخصوص الحكم الصادر لصالح البرتغالي جايمي باتشيكو بالحصول على مبلغ 880 ألف يورو بعد فسخ التعاقد معه.