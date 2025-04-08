شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة بعثة الأهلى للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى القاهرة غدا الأربعاء، حيث من المقرر أن تستقل البعثة الطائرة فى الثانية عشرة ظهر غدٍ.

وفضل الجهاز الفنى عودة اللاعبين إلى فندق الإقامة عقب المباراة للمبيت به وذلك تجنبا للإجهاد.

ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وحدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر الخامسة مساء اليوم بتوقيت موريتانيا، السابعة بتوقيت القاهرة، موعدا للتوجه إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذى يستضيف مباراة الأهلى والهلال السودانى فى التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد خاض التدريب الرئيسى أمس على ملعب المباراة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث عن العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة، وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني واختتم المران بتدريبات الكرة.