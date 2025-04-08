شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى والزمالك قبل قمة تسليم القلعة الحمراء درع محترفى اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لاستلام درع دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 أمام الزمالك فى المباراة التى تجمعهما فى الثالثة عصر مساء الثلاثاء على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى الجولة الختامية.

حسم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025 بالفوز على الزهور بنتيجة 39-21 بالجولة قبل الختامية للمرة الثالثة على التوالى.

لعب الأهلى 13 مباراة، فاز فى 12 فى الوقت الأصلى ومباراة وحيدة برميات الجزاء، بينما لعب الزمالك 13 مباراة، حيث فاز فى 11 مباراة وخسر فى مواجهتين.

واصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى صدارة ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2024-2025، عقب حسم اللقب قبل الجولة الختامية برصيد 44 نقطة.

بينما جاء الزمالك فى المركز الثانى برصيد 40 نقطة، يليه سبورتنج ثالثا برصيد 30 نقطة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائى كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل الجارى.

ويشهد دور ربع نهائى كأس مصر لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلى، والشمس مع البنك الأهلى، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلى فى الختام.