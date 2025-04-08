شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلى اليوم قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، برنامج الفريق اليوم قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السودانى المقرر لها التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويشهد برنامج الفريق اليوم تناول وجبة الإفطار فى الحادية عشرة صباحا بتوقيت موريتانيا الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة ثم تناول وجبة الغداء فى الثالثة ظهرًا، وذلك قبل المحاضرة الفنية الختامية المقرر لها الرابعة والنصف مساءً، ثم يتوجه بعدها الفريق مباشرة إلى ملعب شيخا ولد بيديا.

ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.