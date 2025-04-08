شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلى تتحرك لملعب مباراة الهلال السودانى فى السابعة مساء والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر الخامسة مساء اليوم بتوقيت موريتانيا، السابعة بتوقيت القاهرة، موعدا للتوجه إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذى يستضيف مباراة الأهلى والهلال السودانى فى التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة فى إياب الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان الأهلى قد خاض التدريب الرئيسى أمس على ملعب المباراة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث عن العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة، وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني واختتم المران بتدريبات الكرة.

كانت مباراة الأهلى والهلال السودانى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا قد انتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف أحرزه محمد هانى فى الدقيقة 11 من زمن اللقاء لتستمر فرص الفريقين فى الصعود من خلال مباراة الإياب.

وكان فريق الأهلى قد صعد إلى دور ربع النهائى محتلاً المركز الثانى فى المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، فى المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.