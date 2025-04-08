شكرا لقرائتكم خبر عن جزر القمر تطلب مواجهة منتخب مصر وديا فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة عرضا من منتخب جزر القمر لمواجهة منتخب مصر بقيادة حسام حسن وديا فى التوقف الدولى والمحدد لها خلال الفترة من 2 حتى 10 يونيو المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة رسميًا عن الموافقة على برنامج منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، ضمن الأجندة الدولية لشهر يونيو المقبل.

القرار جاء بعد دراسة شاملة لخطة الإعداد والمباريات الودية التى يسعى من خلالها الجهاز الفنى للمنتخب إلى تحقيق أقصى استفادة قبل الاستحقاقات القادمة، خاصة مع اقتراب التصفيات والبطولات القارية والدولية.

ويتضمن البرنامج الخاص بالمنتخب الأول فى شهر يونيو، معسكرًا تدريبيًا مميزًا إلى جانب عدد من المباريات الودية الدولية، بهدف رفع مستوى التجانس بين اللاعبين وتحقيق أفضل جاهزية ممكنة.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعه الدورى برئاسة المهندس هانى أبو ريدة أمس الاثنين، وناقش خلاله عددًا من الملفات المهمة، واتخذ عدد من القرارات الهامة.

ورفض الجهاز الفني لمنتخب مصر عروضاً من شركات تسويق لمواجهة منتخبات التصنيف الأول في أفريقيا وديًا، وكذلك المنتخبات التى تتصدر مجموعاتها فى تصفيات كأس العالم، في معسكر يونيو المقبل.