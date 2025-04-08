شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل المصرى لنصف نهائى الكونفدرالية قبل مواجهة سيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد المصرى لمواجهة سيمبا التنزانى، فى إياب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث من المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدى مرانه اليوم على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، والذى سيستضيف المباراة المرتقبة، والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر غد الأربعاء، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد السويس الجديد، انتهت بفوز المصرى بهدفين نظيفين.

وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد السويس الجديد، انتهت بفوز المصرى بهدفين نظيفين.

ويكفى النادى المصرى التعادل بأى نتيجة للتأهل إلى نصف نهائى الكونفدرالية، أو الهزيمة بفارق هدف واحد، ومن المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة المصرى وسيمبا مع الفائز من لقاء الزمالك وستيلينبوش فى نصف نهائى البطولة.

وتضم بعثة المصرى التى يترأسها رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادى 40 فردًا من بينهم 24 لاعبًا بالإضافة للجهاز الفنى بقيادة التونسى أنيس بوجلبان وأعضاء الجهازين الإدارى والطبى وكذلك مسئولى المهمات، علما بأن محمود جابر المدير الإداري للفريق كان قد سبق الفريق في السفر إلى تنزانيا صباح أمس وذلك بصحبة أحد الطهاة وذلك لإتمام كافة ترتيبات البعثة سواء من ناحية الإقامة أو ملاعب التدريب أو التنقلات.

وضمت القائمة 24 لاعبًا جاءوا على النحو التالي..

حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاتة.

خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا.

خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.