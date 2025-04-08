شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة تحسم مصير زيزو فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة حاسمة فى ملف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، سواء بالاستمرار مع الفريق من عدمه، فى ظل انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم، وأحقيته فى التوقيع لأى نادٍ.

وأكد زيزو لأكثر من عضو بلجنة التخطيط بالزمالك أنه لم يوقع على أى عقود لأى فريق للرحيل عن الأبيض، فى الوقت الذى زادت فيه الأنباء عن توقيع زيزو للأهلى، والاتفاق على كل تفاصيل صفقة الرحيل عن الزمالك.

ويراهن مسئولو الزمالك على عدم توقيع زيزو لأى فريق، وهو ما جعل لجنة التخطيط بالزمالك تحدد موعد الجلسة مع اللاعب بالتنسيق مع إدارة النادى، لعقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة عقب مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش بإياب ربع نهائي الكونفدرالية، والمقرر لها غد الأربعاء، على أن تقام الجلسة بعد المباراة مباشرة، لحسم الملف وغلقه بشكل نهائى سواء بتوقيع اللاعب على عقود التجديد للزمالك أو إخطارهم برغبته فى الرحيل وعدم الموافقة على العرض المالى الذى قدمه الزمالك لزيزو.

الزمالك يُغري زيزو بعرض تاريخي.. وجلسة حاسمة بعد موقعة ستيلينبوش

ويقدم الزمالك إلى زيزو عرضا ماليا ضخما، وهو العرض الأخير والأكبر مالياً لزيزو خلال هذه الجلسة مع منح اللاعب بعض الامتيازات على العقد الجديد، حال موافقته على التجديد.

اتفق مسئولو لجنة التخطيط بنادى الزمالك، مع أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول، على عقد جلسة حاسمة للتفاوض على تجديد تعاقده عقب مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقى بإياب ربع نهائى الكونفيدرالية.

جلسة الحسم غدًا: الزمالك يتحرك لتجديد عقد زيزو بعد تأجيل سابق

واتفق مسئولو لجنة التخطيط بنادى الزمالك مع زيزو على عقد جلسة هامة ومصيرية غدا الأربعاء عقب الانتهاء من مواجهة بطل جنوب أفريقيا للتفاوض على تجديد التعاقد وحسم الملف بشكل نهائى.

وكان من المقرر أن يعقد الزمالك جلسة مع زيزو ووالده الجمعة الماضية، إلا أنه تم تأجيل الجلسة من جانب اللاعب، وتم تحديد موعد آخر ليكون غدا الأربعاء بعد المباراة.