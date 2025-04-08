شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يحذر لاعبى الزمالك قبل مواجهة ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

حذر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك اللاعبين من عدم التركيز خلال مباراة العودة أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقى، خلال المباراة المقبلة التى تجمع الفريقين غدا الأربعاء بربع نهائى الكونفدرالية.

وشدد بيسيرو على أهمية مواجهة ستيلينبوش، نحو التأهل لنصف نهائى البطولة، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، والخروج بنقاط اللقاء.

وطلب بيسيرو من لاعبى الدفاع غلق المساحات أمام لاعبى الخصم، ومنعهم من الوصول إلى مرمى الزمالك أو تسجيل أهداف، بالإضافة إلى تحذيرات للاعبى الهجوم، مشددا على ضرورة تحسين الأداء فى الناحية الهجومية، وكذلك صعوبة فى نقل الكرة بين لاعبى خط الوسط والهجوم.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره ستيلينبوش فى السادسة مساء غد على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذى أقيم فى كيب تاون يوم الأربعاء الماضى كان انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.