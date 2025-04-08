شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يواجه ريفيرز هوبرز النيجيرى فى بطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى، اليوم الثلاثاء، فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع نظيره ريفيرز هوبرز النيجيرى، فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم ضمن الجولة الثانية بتصفيات نهائيات الدورى الأفريقى لكرة السلة BAL والمُقامة حالياً بالمغرب.

وتنقل قنوات أون سبورت مواجهات البطولة، ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التي تضم كلا من: الفتح الرباطى المغربى، استاد مالى، وريفرز هوبرز النيجيرى.. وفاز الاتحاد السكندرى فى أول مباراة له بالبطولة أمام الفتح الرباط المغربى بنتيجة 71-60.

وتغلب الاتحاد السكندرى على الفتح الرباط المغربى، واستاد مالى في أول جولتين، وحصل ماجوك دينج، على جائزة رجل مباراة استاد مالى، بينما حصل جورج كينج على جائزة رجل مباراة الفتح الرباط.

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: على أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد ابو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، كايل فيناليس، دينج دينج، ماجوك دينج، جورج كينج، ماتونج مارويل.